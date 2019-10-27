مجلس ذي قار: غدا دوام رسمي بجميع دوائر المحافظة

2019/10/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان يوم غد دوام رسمي بجميع دوائر المحافظة.

وقال عضو مجلس المحافظة، مرتضى الإبراهيمي لـ"الغد برس" ، ان "مجلس ذي قار لم يخول المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي من عدمه، ويوم غد دوام رسمي بجميع دوائر المحافظة".

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