بعد قرار التربية بمنع خروج الأطفال للتظاهرات.. مرصد حقوق الإنسان يعتبر اصطحابهم خطراً على حياتهم

2019/10/27 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن اصطحاب الأطفال إلى مناطق الاحتجاجات الحالية يعرضهم للخطر.وقال المرصد في بيان له إن إدارات بعض المدارس ارتكبت مخالفات باصطحاب أطفال صغار للتظاهرات، داعية إياهم للتوقف عن زج الأطفال في هذه الاحتجاجات.وكانت وزير التربية سهى العلي بك قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن محاولات […]

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