المهندس يدعو السياسيين الى مساندة عبد المهدي لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين

2019/10/27 | 19:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الادارة العامة لقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، اعفاء سبعة مسؤولين في القضاء تلبية واستجابة لمطالب المتظاهرين.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من ادارة الرفاعي، نصت على انه "لمقتضيات المص

بغداد اليوم- بغداد

حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الاحد، من انحراف الاهداف وانجرار الوضع في العراق الى المجهول.

وقال المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "اتحدث اليكم ونحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وازمة

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تسليم الجانب الكويتي آخر دفعة من المحفوظات، والأرشيف الأميري.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة

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