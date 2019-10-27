رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: انتشارنا هدفه حماية المواطنين والأهداف الحيوية

2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني، اليوم الأحد، ان انتشار قوات الجهاز والاجهزة الامنية الاخرى في العاصمة بغداد يأتي لحماية امن المواطنين والاستقرار والأهداف الحيوية للدولة العراقية.

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