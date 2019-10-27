2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).