بغداد تكشف تفاصيل دورها بمقتل البغدادي

2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، الأحد، أن عملية قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي تمت بتنسيق بينه وبين القوات الأميركية.

وقال الجهاز إنه قدّم معلومات إلى القوات الأميركية حددت مكان اختباء زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، ليل السبت، الماضية.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إنه على إثر المعلومات المقدمة نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية عسكرية أدت إلى إبادة الارهابي أبو بكر البغدادي ومن معه".

ووصفت الخلية نجاح العملية بأنه "نصر جديد يضاف إلى الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية البطلة".

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة شمال غرب سوريا.



لافتا إلى وجود تنسيق مع روسيا والعراق وتركيا والقوات الكردية، مشددا على أن الهجوم نفذته عناصر أميركية فقط.

وكشف ترامب أن ثماني مروحيات شاركت في العملية وكانت تحلق على مستوى منخفض، موضحا أن الروس والأتراك والعراقيين لم يطلعوا على تفاصيل العملية التي كان يتابعها شخصيا مع نائبه، مايك بنس، وآخرين عبر الفيديو.

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