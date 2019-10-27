2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرنسا تعلق على مقتل البغدادي: لا تعني التخلص من داعش

تأریخ التحریر: : 2019/10/27 19:03

• 8 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعلق على مقتل البغدادي: لا تعني التخلص من داعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعلق على مقتل البغدادي: لا تعني التخلص من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).