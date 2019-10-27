العراق يسلم الكويت آخر دفعة من المحفوظات والأرشيف الأميريّ

2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلّمت وزارة الخارجيّة إلى الجانب الكويتيّ آخر دفعة من المحفوظات، والأرشيف الأميريّ.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "وكيل وزارة الخارجيّة للشُؤُون القانونيّة والعلاقات مُتعدِّدة الأطراف السفير حازم اليوسفيّ ترأس الوفد العراقي، وجرى تسليم 200000 كتاب تعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة الوطنيّة، وجرت مراسم التسليم اليوم الأحد 2019/10/27 في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسيّ".وأوضح اليوسفيّ: أنَّ "العراق قام بتسليم جميع الممتلكات الكويتـيَّة التي عثرت عليها الجهات المعنيّة".واضاف البيان: "يأتي ذلك التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدوليّ ذات الصلة، وآخرها قرار 2107 لسنة 2013".



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