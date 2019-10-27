الحلبوسي وزيدان يبحثان أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين

2019/10/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وبشكل عاجل من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

وشدد اللقاء على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال مكافحة الفساد، وتشريع القوانين اللازمة، وناقش اللقاء تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد.

كما تم بحث أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة.

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