“المطعم التركي” في ساحة التحرير.. شاهد عصر على احتجاجات بغداد وتظاهراتها

2019/10/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تتسع دائرة الاحتجاجات في العراق منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري؛ يتردد كثيرا في وسائل الإعلام ذكر “المطعم التركي” في ساحة التحرير، والذي تطل عمارته على الساحة وسط بغداد.ولعل أول ظهور لاسم المطعم في وسائل الإعلام كان حين دخلت القوات الأميركية بغداد عام 2003، حيث التقطت من المطعم أول صورة لأول دبابة تابعة […]

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