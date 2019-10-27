عبد المهدي يوجه جميع دوائر الدولة والجامعات والمدارس بممارسة الدوام الرسمي بانتظام

2019/10/27 | 19:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اليوم الاحد، السياسيين الى مساندة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وقال المهندس بمجلس عزاء القيادي في عصائب اهل الحق، وسام العلياوي وشهدا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الادارة العامة لقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، اعفاء سبعة مسؤولين في القضاء تلبية واستجابة لمطالب المتظاهرين.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من ادارة الرفاعي، نصت على انه "لمقتضيات المص

بغداد اليوم- بغداد

حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الاحد، من انحراف الاهداف وانجرار الوضع في العراق الى المجهول.

وقال المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "اتحدث اليكم ونحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وازمة

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