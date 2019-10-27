2019/10/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الاحد، ضرورة ابتعاد المتظاهرين عن التصادم مع القوات المسلحة، مبينا ان الاجهزة الامنية تتحلى بالانضباط بشكل عال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء عبد الكريم خلف لواع: للمتظاهرين الحق في التعبير لكن دون تصادم مع القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء عبد الكريم خلف لواع: للمتظاهرين الحق في التعبير لكن دون تصادم مع القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).