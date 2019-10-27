مفوضية حقوق الانسان تحذر من مخاطر زج طلبة المدارس في التظاهرات

2019/10/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،اليوم الاحد، من مخاطر زج طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الاطفال في التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي المحافظات.

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