2019/10/27 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أنه سيتم التخلص مما تبقى من جثة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، الذي أعلنت واشنطن عن مقتله اليوم الأحد، بـ"طريقة مناسبة".





وجاء هذا التصريح على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.



ولم يذكر أوبراين ما إذا كانت واشنطن تعتزم دفن جثة البغدادي.واكتفى بالقول إنه سيتم التخلص من جثة "الإرهابي رقم واحد..



بطريقة مناسبة".

وأضاف أن عملية القضاء على البغدادي أطلقت عليها تسمية تكريما لذكرى المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي قتلت على أيدي مسلحي "داعش" بعدما وقعت رهينة لديهم عام 2015.وكانت وسائل إعلام أوردت، أن البغدادي شارك شخصيا في تعذيب مولر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: سيتم التخلص من جثة البغدادي بطريقة مناسبة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: سيتم التخلص من جثة البغدادي بطريقة مناسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).