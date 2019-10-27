مكافحة الارهاب: انتشار قواتنا يأتي للحفاظ على الامن والاستقرار وتدمير الشبكات الارهابية

2019/10/27 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن، طالب شغاتي الكناني، اليوم الاحد، ان انتشار قوات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الامنية العراقية في العاصمة بغداد يأتي لحماية امن المواطنين والاستقرار والأهداف الحيوية للدولة العراقية.

وأشار شغاتي في بيان تلقته "الغد برس"، إننا "في جهاز مكافحة الارهاب أردنا ان نبعث رسائل اطمئنان للمواطنين من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الامنية التي انتشرت في المناطق الحيوية في بغداد والمحافظات وستمارس قطعاتنا نفس الأدوار الاساسية في حماية امن المواطن الذي يعتبر شريك أساسي في الادارة الامنية وسنستمر في حماية الأهداف الاستراتيجية والحيوية والسيادية للدولة في بغداد والمحافظات " .

وأكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب ان "انتشار قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب يأتي للحفاظ على الامن والاستقرار وان مسؤولية الجهاز هي تدمير الخيوط والشبكات الارهابية ومتابعة القيادات الارهابية ومنع التطرّف العنيف وهذا ما عملناه عليه على مدى ١٣ عاما ، اما موضوع التظاهر وادارة امن التظاهرات فهو من مهام وزارة الداخلية والجهات الامنية المختصة بالامن الداخلي ، وجهاز مكافحة الارهاب يتشارك مع الأجهزة الامنية في ادارة الامن والاستقرار في كل محافظات العراق " .





وبين ان "جهاز مكافحة الارهاب مؤسسة وطنية اتحادية تأسست عام ٢٠٠٧ على الوطنية والمهنية ، وإننا دأبنا خلال الـ ١٣ عاما على مواجهة اجيال الارهاب المتعددة كهزيمة تنظيم القاعدة الارهابي وتنظيم كيان داعش الارهابي وكان المواطن العراقي شريك أساسي في عملية ادارة الامن والاستقرار ولهذا نعمل صفا واحدا معهم من اجل استقرار الامن في البلاد للوصول الى عراق آمن مستقر".

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