عضو مجلس محافظة النجف فائز شعبان يعلن استقالته من منصبه

2019/10/27 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

أعلن عضو مجلس محافظة النجف فائز شعبان، اليوم الاحد، عن استقالته من منصبه.

وقال شعبان في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "اعلن استقالتي من منصبي احتراما لدماء الشهداء والجرحى".

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