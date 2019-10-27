2019/10/27 | 19:50

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هياج كبير وهتافات وإطلاق مسيل للدموع بكثرة في ساحة التحرير

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هياج كبير وهتافات وإطلاق مسيل للدموع بكثرة في ساحة التحرير

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