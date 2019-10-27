عبدالمهدي يتوعد باجراءات

2019/10/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان يكون دوام المؤسسات والجامعات والمدارس بشكل متكامل.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، "بأمر رئيس مجلس الوزراء، على وزارات الدولة ومؤسساتها والدوائر التابعة لها والمدارس و الجامعات ان يكون الدوام متكامل واذا تم رصد اي حالة تعطيل متعمد سيتم احالة المتسببون بتعطيل الدوام الى اجراءات عقابية شديدة".ونظم عدد من طلبة الجامعات والمدارس في بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم، تظاهرات تطالب بالإصلاح، فيما اعتصم آخرون.وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورًا تظهر مسيرات وهتافات للطلبة أمام وداخل مدارسهم.ويشهد العراق تظاهرات كبيرة في عدة مناطق بالبلاد أودت بحياة المئات وإصابة الآلاف.

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