2019/10/27 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النائبان رائد فهمي وهيفاء الأمين يعلنان استقالتهما من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النائبان رائد فهمي وهيفاء الأمين يعلنان استقالتهما من مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).