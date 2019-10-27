القائد العام للقوات المسلحة يصدر بياناً بشأن قتل الإرهابي البغدادي

2019/10/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية"واع" بيان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن قتل زعيم تنظيم داعش الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي

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