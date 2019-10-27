2019/10/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائد فهمي وهيفاء الامين يعلنان استقالتهما في البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائد فهمي وهيفاء الامين يعلنان استقالتهما في البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائد فهمي وهيفاء الامين يعلنان استقالتهما في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).