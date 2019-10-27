2019/10/27 | 20:07

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القيادة العامة للقوات المسلحة: قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت منذ حزيران

تأریخ التحریر: : 2019/10/27 19:59

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