الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين ومنافذ الاستلام

2019/10/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن رفعه رواتب المتقاعدين.

وذكر المصرف في بيان مقتضب إنه "رفع رواتب المتقاعدين"، مبيناً أنه "بامكانهم استلامها من منافذ بطاقة نخيل".



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