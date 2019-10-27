المالكي يدعو المتظاهرين لمنح الحكومة مهلة معقولة لتحقيق الإصلاحات

2019/10/27 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، مما اسماه انحراف الأهداف، وانجرار الوضع الى المجهول، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وحث المالكي في بيان، المتظاهرين على منح الحكومة مهلة معقولة، بغية تحقيق الإصلاحات، ومطالب المتظاهرين المشروعة، والالتزام بتعليمات المرجعية بشأن سلمية وقانونية التظاهر، من خلال إبعاد الأجندات الاقليمية والدولية عن تظاهراتهم، داعيا في الوقت ذاته، الحكومة الى الإسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية، والتعاون مع البرلمان والقضاء لتحقيقها بأسرع وقت.

وطالب المالكي الاجهزة الامنية بالاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم، وان ينصب جهدهم على تطويق دعاة الفتنة والقتل والتخريب والحرق وهدر كرامة المواطنين.

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