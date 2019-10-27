بالفيديو.. العراقيون يكتبون تأريخاً جديداً في ساحات الاحتجاج.. سوق “ابلاش” في التحرير

2019/10/27 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق منذ أن انطلقت تظاهرات 25 أكتوبر في بغداد والمحافظات، كتب العراقيون تأريخًا جديدًا في الكرم والمحبة، حيث توافد المئات من المواطنين والنساء، طوعيًا إلى ساحة التحرير لتقديم أشهى المأكولات والاشربة والاطعمة إلى المتظاهرين.وقال مراسل “يس عراق” إن، “المواطنين يوزعون في التحرير ما تشتهي النفس من أكلات ومواد غذائية ومستلزمات النوم خلال الاعتصام […]

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