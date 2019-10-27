ترامب يعلن نهاية “أبو بكر البغدادي”.. كان يصرخ ويبكي خلال هروبه

2019/10/27 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، مساء اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، كاشفاً تفاصيل العملية التي نفذتها #القوات_الأميركية الخاصة شمال غرب #سوريا.وقال ترامب، […]

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