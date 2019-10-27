عبد المهدي: قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي

2019/10/27 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي.

وقال عبد المهدي في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري اطاح من خلال بزعيم داعش".

وأضاف أن "قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي اسفرت عن القاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته اسهمت بالوصول في مكان وجوده في سوريا".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

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