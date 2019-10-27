2019/10/27 | 20:21

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نقابة المعلمين في الديوانية تقرر تنفيذ اعتصام غدا الاثنين داخل ال

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نقابة المعلمين في الديوانية تقرر تنفيذ اعتصام غدا الاثنين داخل المدارس

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