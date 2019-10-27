2019/10/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النائب طه الدفاعي يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النائب طه الدفاعي يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).