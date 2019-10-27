2019/10/27 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالة النائب طه الدفاعي من البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة النائب طه الدفاعي من البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة النائب طه الدفاعي من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).