الحشد يعلن صد هجوم لداعش على حقول نفط خانة في ديالى

2019/10/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن صد هجوم لداعش على حقول نفط خانة شرق محافظة ديالى، فيما قتلت ثلاثة عناصر بالتنظيم.

وقال اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت "الدبرس" نسخة منه إن "قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من صد هجوم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي على حقول نفط خانة شرق محافظة ديالى".

وأضاف، أن "التصدي للهجوم اسفر عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي كحصيلة أولية".

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