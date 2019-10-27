مخادمة يضبط مواجهة الوطني وإيران في البصرة

2019/10/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوالالمبور ـ وكالات: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في رابع مبارياته بتصفيات المونديال في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم ...

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