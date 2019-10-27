منفي : المقاعد الاضافية ارجأت افتتاح ملعب الحبيبية

2019/10/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكد مدير الشركة المنفذة لملعب الحبيبية فلاح منفي، ان العمل يسير بوتيرة متصاعدة جدا، وسيتم الانتهاء من كافة الاعمال في الـ 20 من الشهر المقبل وهو الموعد المتفق عليه مع وزارة الشباب والرياضية لتسليم المنشأ .وقال منفي , انه « كان من المفترص ان يتم الافتتاح في ايلول الماضي ولكن ...

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