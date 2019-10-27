الراتب غير المستقر يقتل القلب والعقل

2019/10/27 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض الدخل أكثر من مرة له تأثير على صحة المخ متابعة الصباح الجديد: توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين تتعرض دخولهم المالية إلى التذبذب أو التفاوت المستمر من عام إلى عام آخر، يتعرضون إلى مشكلات عقلية وأمراض في القلب والأوعية الدموية.أفاد باحثون أميركيون أن التقلب المستمر في معدل الرواتب يؤدي إلى تراجع نتائج ...

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