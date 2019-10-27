على خلفية التظاهرات الاحتجاجية.. ثلاثة نواب يعلنون استقالتهم من البرلمان ويطالبون بانتخابات مبكرة

2019/10/27 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أعلن النائبان عن الحزب الشيوعي في البرلمان العراقي رائد فهمي وهيفاء الأمين استقالتيهما من عضويتيهما في مجلس النواب، ووقوفهما إلى جانب الحركة الاحتجاجية التي يشهدها العراق.وقال النائبان في بيان مشترك لهما أن موقفهما يأتي انسجاما مع موقف الحزب الشيوعي، واستنكاراً للقمع الدموي، للحراك الشعبي وتأشيراً لعجز الحكومة والبرلمان عن الإقدام على وقف […]

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