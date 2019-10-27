جلبير الأشقر - حراك لبنان، الطائفية والسيرورة الثورية في المنطقة

2019/10/27 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر في هذا الحوار الحصري مع جلبير الأشقر الأكاديمي والأستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، يتحدث عن رأيه في الاحتجاجات التي تعرفها لبنان، وكيف يمكن أن تتجاوز هذه الاحتجاجات الطائفية الكبيرة؟ كما يتحدث عن رهانات فصل الدين عن السياسة، وكيف أن الإسلاموية تتخذ شكلا طائفيا في المجتمع اللبناني؟ فضلا عن تحليل السيرورة الثورية طويلة الأمد ورهانات موجات هذه السيرورة في المنطقة الناطقة بالعر......

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