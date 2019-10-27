سمير حنا خمورو - العراقيون الغاضبون ضد نظام اللصوص

2019/10/27 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو العراقييون الغاضبون ضد "نظام اللصوص"ترجمة سمير حنا خمورو(مقال نشر اليوم في الجريدة اليومية الفرنسية لاكروا) كما هو متوقع، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الجمعة 25 أكتوبر في ميدان التحرير الشهير في بغداد.وخلف العنف أكثر من 40 قتيلاً، في جميع أنحاء البلاد.الاحتجاجات ضد حكومة عادل عبد المهدي، التي تم تشكيلها قبل عام بالضبط، وأيضًا ضد عرابه وداعمه المباشر: إيران.الدعوة للتظاهرات......

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