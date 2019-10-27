وثيقة الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

2019/10/27 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر سعودية، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت المصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على حكومة كفاءات من أربعة وعشرين وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.

ويتضمن اتفاق الرياض “إعادة ترتيبات” القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل.

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