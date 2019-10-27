الوحدات الكوردية تعلن مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

2019/10/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وحدات حماية الشعب الكوردية السورية يوم الأحد إن المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إن المهاجر استُهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ”استمرارا للعملية السابقة تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الامريكي“.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وأشار ترامب إلى أن مقتل البغدادي جاء أثناء عملية عسكرية أمريكية في شمالي سوريا شاركت فيها 8 مروحيات أمريكية تسببت أيضا في مقتل عدد من قيادات التنظيم المتشدد.وكان البغدادي مختفيا طوال السنوات الأخيرة التي بدأ فيها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقوده في خسران المواقع التي سيطر عليها، وأعلن خلافته فيها في العراق وسوريا، حتى فقدان الجيب الأخير له في سوريا بعد معركة باغوز، في مارس/ آذار 2019.وظل البغدادي لوقت طويل في قائمة أغلى المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت مبلغ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

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