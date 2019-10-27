2019/10/27 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ميسان يعلن الاتفاق مع المتظاهرين على تحديد احد الأماكن للتظاهر السلمي من اجل حمايتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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