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استقالة النائبين رائد فهمي وهيفاء الأمين


استقالة النائبين رائد فهمي وهيفاء الأمين
2019/10/27 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقالة النائبين رائد فهمي وهيفاء الأمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 21:09.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة النائبين رائد فهمي وهيفاء الأمين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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