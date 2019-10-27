بعد مقتل البغدادي.. مسعود بارزاني يدعو للحذر

2019/10/27 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، رسالة بمناسبة مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ابو بكر البغدادي، داعيا الجميع الى الحذر والتنسيق المشترك والاستمرار في الحرب ضد الارهابيين.وجاء في بيان لبارزاني ورد لشفق نيوز، انه بلا شك فان اي مجرم وقاتل للناس الابرياء سيلقى عقابه طال به الوقت ام قصر.واضاف "صحيح ان مقتل ابي بكر البغدادي سيكون له تاثير في اضعاف الارهابيين، مستدركا ان المهم ان ينتبه الجميع وخصوصا المجتمع الدولي ان مقتل هذا الارهابي لايعني انتهاء "داعش" .ودعا بارزاني الجميع الى الانتباه واليقضة وان ينسقوا بينهم ويستمروا في الحرب ضد الارهاب وقلعه من جذوره.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وأشار ترامب إلى أن مقتل البغدادي جاء أثناء عملية عسكرية أمريكية في شمالي سوريا شاركت فيها 8 مروحيات أمريكية تسببت أيضا في مقتل عدد من قيادات التنظيم المتشدد.وكان البغدادي مختفيا طوال السنوات الأخيرة التي بدأ فيها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقوده في خسران المواقع التي سيطر عليها، وأعلن خلافته فيها في العراق وسوريا، حتى فقدان الجيب الأخير له في سوريا بعد معركة باغوز، في مارس/ آذار 2019.وظل البغدادي لوقت طويل في قائمة أغلى المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت مبلغ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

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