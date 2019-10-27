مفوضية حقوق الانسان: ارتفاع عدد شهداء التظاهرات إلى 74 شخصاً وتسجيل نحو 4 آلاف إصابة

2019/10/27 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى إلى 74 شخصاً، وتسجيل نحو 4 آلاف إصابة لمتظاهرين وعناصر أمن، خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت يوم 25 تشرين الأول الجاري.وفيما يلي نص بيان المفوضية، بخصوص رصد التظاهرات للفترة من 25 – 26 – 27 -10/ 2019: […]

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