أهالي الديوانية ينظمون اعتصاماً أمام مبنى المحافظة لحين تحقيق مطالبهم – تقرير

2019/10/27 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة حضارية تعكس مدى وعي أهالي الديوانية الذين احتشدوا للاعتصام أمام مبنى المحافظة لحين تحقيق مطالبهم… السلمية العالية التي اتسم بها الجميع رسمت لوحةً وطنيةً رائعة الجمال..

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