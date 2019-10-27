2019/10/27 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق pic.twitter.com/vgHHqXSEXw — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 27, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يخاطب الحشد الشعبي: سمعتكم عندي أهم من وجودكم فلا تناصروا الفاسد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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