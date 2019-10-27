الحزب الشيوعي العراقي - اعلان استقالة نواب الحزب من عضوية مجلس النواب

2019/10/27 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العراقي اعلن الحزب الشيوعي العراقي عن استقالة نوابه من عضوية مجلس النواب، ووقوفه الى جانب الجماهير المنتفضة في عموم العراقتصريحتتصاعد يوما بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقي من اجل التغيير الجذري والانتقال ببلدنا الى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم ويوفر لابنائه الحياة الكريمة المستقرة الآمنة.وفي مواجهة تردي الاوضاع العامة والازمة المستفحلة وسوء الخدمات والاوضاع المعيشية وتزاي......

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