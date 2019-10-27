الصدر يلوّح بتحويل التظاهرات إلى إضراب عام ويؤكد: الحكومة تحاول زج الحشد في الصدام مع الشعب

2019/10/27 | 21:37

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بغداد اليوم - بغداد

لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتحويل التظاهرات إلى إضراب عام، في حين اتهم الحكومة بمحاولة "زج" الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب.

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن كتلة النصر طه الدفاعي، اليوم الأحد، استقالته من عضوية مجلس النواب، بسبب الاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد.

وقال الدفاعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العز

بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائبان عن تحالف سائرون رائد فهمي وهيفاء الأمين، اليوم الاحد، استقالتهما من مجلس النواب احتجاجاً على القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظة.

وقال النائبان في مؤتمر صحفي عقد

بغداد اليوم - بغداد

علق القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة أميركية في إدلب السورية.

وقال عبد المهدي، إن "جهاز المخابرات الوطني استكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري أطل

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