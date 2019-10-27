بابل.. حرق مقر

2019/10/27 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون مساء اليوم الاحد على حرق مقار حزبية ونيابية في محافظة بابل.وقال مراسل شفق نيوز نقلا عن مصادر امنية، "ان محتجين احرقوا مساء اليوم مكتب بدر برئاسة هادي العامري بالكامل".واضاف ان المحتجين اقدموا ايضا على حرق منزل النائب أبو صادق الحلي رئيس كتلة بدر النيابية، مع ٣ سيارات عائدة له وحرق مكتب النائبة منال المسلماوي عن كتلة بدر ايضا.

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