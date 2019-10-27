الناطق باسم القائد العام: رئيس الوزراء يؤكد ان عمليات تدقيق ستجري على الغياب والحضور في جميع مؤسسات الدولة

2019/10/27 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف اليوم الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اكد ان عمليات تدقيق ستجري على الغياب والحضور في جميع مؤسسات الدولة.

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