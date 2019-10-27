الكرعاوي: المواطن وصل الى حالة اليأس ويجب إتخاذ إجراءات عملية

2019/10/27 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، وصول المواطن الى "حالة اليأس" ويجب إتخاذ إجراءات عملية.

وقال الكرعاوي {للفرات نيوز}" نحتاج الى صلاحيات واسعة للمحافظات وان تكون مراكز استلام هذه الطلبات والمعاملات من قبل المواطنين داخل المحافظة وتشكل لجان وتكون القضية فعلية وتحقق جميعها ".وأضاف" الى الان لا يعلم المواطن حجم الطلبات الى اين وصلت وماهي الإجراءات وهذا يحتاج الى قضايا عملية".وتابع الكرعاوي" المتظاهرين والمواطنين بشكل عام اليوم وصولوا الى مرحلة اليأس من الوعود نحتاج الى عمل على ارض الواقع وعلى مجلسي النواب والوزراء اتخاذ القرارات الفعلية والحقيقة التي تحقق مطالب المتظاهرين".انتهى

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